Carmen Russo è Sabrina Salerno – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Carmen Russo è Sabrina Salerno nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Le difficoltà non mancano per la showgirl, abituata più a ballare e cantare in playback e non dal vivo. Ancora una volta dovrà puntare tutto sulla sua sensualità: quale sarà il verdetto dei giudici?

Nella prima puntata, Carmen Russo ha proposto Stefania Rotolo. Questa sera invece proporrà Boys, una delle hit della cantante in stile anni Ottanta. Anche in questo caso potrà contare su una coreografia movimentata, ma dovrà dare di più a livello vocale. “La stimo, mi piace tanto”, dice prima della performance.

Carmen Russo è Sabrina Salerno – Il verdetto

Il look lascia molto a desiderare, ma Carmen punta sempre tutto sui movimenti. Incertezze senza fine anche dal punto di vista vocale e diversi momenti in cui non si riesce nemmeno a sentire. Tutta colpa del coro oppure la concorrente ha dimenticato le parole del testo? Da non escludere anche la difficoltà nel doversi muovere così tanto mentre si cerca di mantenere la voce. “Che trasformazione”, dice Loretta, “a parte quella cosa in comune che avete, in viso le somiglia tantissimo”. La giudice ha notato che la concorrente ha imitato i movimenti dell’artista originale alla perfezione.

“Sono sempre colpito da chi riesce a cantare e ballare”, dice Panariello, “perchè bisogna controllare la respirazione”. Anche Salemme ha notato un certo miglioramento rispetto allo scorso venerdì, senza dimenticare una certa somiglianza fisica. Guanciale rivela di essersi incuriosito fin dai primi istanti, visto che sia la Salerno che la showgirl sono due icone del cinema sensuale del passato. Qui di seguito il video dell’esibizione di Carmen Russo e la sua trasformazione in Sabrina Salerno.