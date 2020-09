Classifica e oroscopo sabato 26 settembre 2020: i Gemelli recuperano terreno, Leone fuori di sé

By

Ecco l’oroscopo di sabato 26 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana, l’ultimo di settembre. Quali segni saranno baciati dalla fortuna durante le prossime 24 ore? Chi, invece, verrà messo a dura prova dai pianeti? Il Capricorno e la Vergine ritroveranno molta forza, mentre all’Acquario e alla Bilancia servirebbero delle risposte. Bel recupero per i Gemelli. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato stai, gradualmente, recuperando tranquillità, anche se non hai risolto del tutto i tuoi problemi di lavoro. Approfitta di questa giornata per riflettere, fare il punto della situazione e programmare le prossime mosse.

Toro

Quattro stelle. Non sarà una giornata negativa, eppure ne corso delle ore potrebbe emergere della maretta che sciuperà l’atmosfera nella coppia. Forse, dovrete soltanto prendervi tempo per adattarvi ai cambiamenti vissuti di recente.

Gemelli

Quattro stelle. Potrai lasciare indietro lo stress e le tensioni di questa settimana e concederti un weekend di relax, di svago. L’ideale sarebbe organizzare qualcosa di divertente in compagnia di amici e del partner.

Cancro

Tre stelle. Anche se dal pomeriggio in poi ritroverai maggiore energia, potresti sentirti ancora afflitto da alcuni problemi di lavoro. Servirà del tempo per mettere le cose al loro posto, per recuperare maggiore stabilità.

Leone

Due stelle. Come indica l’oroscopo di sabato sarà una giornata piuttosto agitata. C’è qualcosa che nei giorni scorsi ti ha fatto arrabbiare molto, qualcosa che non hai digerito. Nelle prossime ore potresti cedere alla tentazione di riaprire la questione con il rischio di innescare una discussione accesa.

Vergine

Cinque stelle. Il tuo weekend partirà con una bella dose di energia in più. Dovresti sfruttarla per portarti avanti, per programma le giornate successive. Si prospetta una settimana ricca di successi.

Bilancia

Due stelle. Sei molto confuso. Sono mesi che ti trascini dietro una situazione lavorativa incerta e non riesci a trovare un equilibrio. Ci vorrà ancora qualche mese prima di recuperare maggiore stabilità. Sii paziente.

Scorpione

Tre stelle. Questa settimana potresti aver vissuto qualche contrasto con il partner. Le coppie più solide hanno trascorso le giornate tra un battibecco e l’altro. Approfitta del weekend per riportare un po’ di armonia. Le stelle saranno dalla tua parte.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato potresti sentirti mentalmente scarico. Durante il prossimo fine settimana dovresti cercare di staccare la spina e ricaricare le batterie. Perché non organizzare una bella gita all’aria aperta?

Capricorno

Cinque stelle. Finalmente stai ritrovando più forza e sicurezza. L’autunno sarà una stagione che ti regalerà molte soddisfazioni, forse anche qualche novità importante. Qualcuno potrebbe incontrare perfino l’amore.

Acquario

Due stelle. Stai attraversando un periodo molto confuso. Non sai bene cosa fare, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Dovresti fermarti, provare a fare chiarezza dentro di te e solo dopo decidere i prossimi passi.

Pesci

Quattro stelle. Finalmente si è conclusa una settimana caratterizzata da molti momenti di tensione nella coppia. Il weekend ti permetterà di riavvicinarti al partner e recuperare l’intesa persa.