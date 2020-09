Consigli per il Fantacalcio – Ecco i 3 attaccanti da schierare e da evitare per la 2a giornata

Domani iniziare la seconda giornata del campionato di Serie A con l’anticipo tra Torino e Atalanta delle ore 15. L’ultima partita in programma di questo turno è il derby emiliano di lunedì sera tra Bologna e Parma. Per i fantallenatori è arrivato il momento di scegliere la seconda formazione del Fantacalcio 2020-21. Eccovi qualche consiglio su quali attaccanti schierare o evitare nei vostri undici titolari.

Attaccanti da schierare

Ante Rebic: senza Ibrahimovic tutto il peso dell’attacco del Milan è sulle sue spalle. L’anno scorso ha dimostrato di poterlo fare molto bene, trascinando la squadra appena prima dell’arrivo dello svedese. Contro il neopromosso Crotone poi potrebbe sfruttare gli errori della retroguardia calabrese che sono costati già quattro gol contro il Genoa.

Fabio Quagliarella: il capitano blucerchiato è entrato a partita in corso nella prima contro la Juventus, andando anche vicino al gol. In casa contro il Benevento farà parte degli undici titolari e siamo sicuri che vorrà lasciare il segno. Le probabilità di un +3 sono molto alte, magari dal dischetto.

Musa Barrow: il Bologna di Sinisa Mihajlovic è chiamato subito a reagire alla brutta prova di Milano. La difesa del Parma, nella prima contro il Napoli, ha dimostrato molti limiti e problemi. Tra i bolognesi può essere Barrow a creare preoccupazione con la sua velocità e la sua imprevedibilità, sfruttando qualche ripartenza delle sue.

Attaccanti da evitare

Christian Kouamé: l’attaccante della Fiorentina dovrebbe ancora partire titolare, nonostante la deludente prestazione nella prima con il Torino. Se in un paio di occasioni è stato un super Sirigu a negargli la gioia del gol, è anche vero che se n’è divorati altrettanti. Rischia di ritrovarsi da solo tra le maglie della difesa nerazzurra e di prendere un’altra insufficienza.

Mattia Destro: non sappiamo quanto fantallenatori lo abbiano preso al Fantacalcio, ma sicuramente le sue quotazioni si sono impennate dopo l’ottima prestazione nella prima di campionato. Adesso però davanti c’è il Napoli di Koulibaly e sarà veramente difficile ripetere quanto fatto vedere contro il Crotone.

Simone Zaza: in tanti si aspettavano che la cura Giampaolo potesse rigenerare l’attaccante granata, reduce da diverse stagioni deludenti. Forse è presto per saperlo, ma il giocatore visto nella prima di campionato contro la Fiorentina non è molto distante da quello visto lo scorso campionato. Mettetelo solo se non avete scelta.