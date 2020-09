Costantino Diana Uomini e Donne | Chi è | Vita privata | Curiosità

By

In questa nuova edizione di Uomini e Donne iniziata solo da qualche settimana, ci sono molti volti nuovi nei parterre del trono over. Uno dei cavalieri che si è già fatto notare è Costantino Diana, appena approdato a Uomini e Donne. Il cavaliere ha avuto la fortuna di incontrare una dama già dalla prima puntata, Iolanda De Rosa Saviano. Ma, nonostante un inizio promettente, qualcosa è andato storto tra Costantino e Iolanda.

La dama, infatti, ha raccontato di aver riscontrato un problema nei suoi appuntamenti con il cavaliere. Secondo Iolanda, Costantino è poco presente, poco passionale e, addirittura, freddo come un ghiacciolo. Costantino ha ammesso di non essere espansivo quanto Iolanda. Tuttavia, ha cercato di tranquillizzare la dama dicendo che è solo questione di tempo.

Costantino Diana è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Costantino Diana ha ammesso di essere “lento” in fatto d’amore. Il cavaliere impiega del tempo prima di fidarsi di una persona fino in fondo. Iolanda non sembrava molto convinta dalle giustificazioni di Costantino. Infatti, la dama ha detto di trovarsi bene, ma solo al telefono, molto meno di persona. Alla fine, però, Iolanda ha accettato di concedere altro tempo a Costantino.

Il cavaliere ha assicurato di essere molto passionale, ma solo quando si fida ciecamente della sua compagna. Maria De Filippi ha attraversato un momento di imbarazzo durante i racconti di Iolanda e Costantino, perchè sembrava che tutto fra loro fosse destinato a finire. Ma, alla fine, Iolanda ha deciso di concedere una nuova possibilità a Costantino.

Incomprensioni con Iolanda a Uomini e Donne

Ma cosa sappiamo di Costantino Diana prima del suo arrivo a Uomini e Donne? Il cavaliere è stato presentato sul Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Costantino si occupa di ristrutturazioni edili, ha quarantuno anni ed è di Cerveteri. Il cavaliere dice di essere buono e disponibile, perfino troppo. Crede fermamente nel rispetto, soprattutto in amore. Costantino non è mai stato sposato e non ha figli.

La sua ultima relazione è durata pochi mesi e si è conclusa alla fine del 2019. Costantino Diana cerca una donna solare, sorridente e positiva con cui creare una famiglia, ora che si sente pronto a fare questo passo. Gli amici e i colleghi lo chiamano McGyver, proprio come il protagonista del noto telefilm, perché con un filo di ferro o un pezzo di legno è in grado di fare qualunque cosa e di risolvere ogni problema.