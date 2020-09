Crotone-Milan – pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Crotone-Milan scenderanno in campo domenica 26 settembre alle ore 18:00 per la seconda giornata di Serie A. Il Milan va ricordato che arriva a questa gara dopo l’impegno nei preliminari di Europa League giocati e vinti contro il Bodo Glimt per 3-2.

Crotone-Milan: come arrivano alla gara

Il Crotone ha festeggiato malissimo il suo ritorno in Serie A subendo una pesante sconfitta sul campo del Genoa per 4-1 dimostrando di non avere forse ancora una rosa competitiva per la massima serie. In questa partita proverà a mettere l’anima in campo e l’ex Stroppa (ha militato nel Milan da calciatore), spera almeno di smuovere la classifica.

Il Milan spinto da Ibrahimovic (ora fermo per aver contratto il Covid), ha sconfitto all’esordio il Bologna per 2-0 proprio con una doppietta del fenomeno svedese. La mancanza di Ibra si è fatta sentire in Europa League, dove è stato sostituito dal giovane Colombo, ma in questa gara Pioli potrà almeno fare affidamento su Rebic per tentare di conquistare subito la prima vittoria esterna.

Crotone-Milan: Pronostico

Il Milan nonostante defezioni importanti ha una rosa che può permettersi di violare lo Scida senza troppi problemi, per questo consigliamo la giocata sul segno 2.

Crotone-Milan: Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, J. Messias.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Benali, Cuomo, Gigliotti, Riviere

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Conti, Duarte, Ibrahimovic, Musacchio, Romagnoli

Crotone-Milan: Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa sui canali Sky e in streaming per gli abbonati alla tv satellitare attraverso l’app SkyGo.