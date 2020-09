Il Crotone ha ufficializzato poco fa l’acquisto dell’esterno Arkadiusz Reca dall’Atalanta. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Andrà sicuramente a contendere il posto da titolare sulla fascia sinistra della squadra calabrese. Reca è già stato protagonista in Serie A di una stagione tra i titolari della SPAL lo scorso anno. Il lavoro del Crotone sul calciomercato prosegue: la società rossoblu è attiva per gli arrivi di Luperto dal Napoli e Falco dal Lecce.

Crotone, ufficiale l’arrivo di Reca dall’Atalanta

Con il seguente comunicato ufficiale comparso sul sito internet della società, il Crotone ha reso noto l’inserimento in rosa di Arkadiusz Reca, esterno difensivo polacco 25enne che arriva in prestito dall’Atalanta. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Reca. Nato a Chojnice (Polonia) il 17/06/1995, Reca e può agire in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra. Dotato di ottima progressione palla al piede e buon dribbling, Arkadiusz grazie a questa qualità riesce a raggiungere facilmente il fondo e crossare in mezzo per i compagni. Nazionale polacco, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Spal e vanta 8 presenze con la sua Nazionale”.

Reca andrà a costituire la prima alternativa sulla fascia sinistra, così come è stato per l’arrivo di Rispoli sulla fascia destra. Reca rappresenta una scelta di esperienza per il giovane organico rossoblu, avendo anche collezionato diverse presenze con la sua nazionale. La speranza dell’area tecnica e dei tifosi del Crotone è che possa dare spessore tecnico alla squadra sul lato sinistro del campo.

Foto: fccrotone.it