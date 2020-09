Film Stasera in Tv – Broken City – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Broken City. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Allen Hughes con Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chandler nei ruoli principali del cast. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 18 anni per la presenza di linguaggio scurrile, sessualità e violenza.

Broken City – Trama

Sette anni dopo essere stato costretto a lasciare la polizia di New York in seguito a uno scandalo provocato da una discutibile operazione e essersi reinventato detective privato, Billy Taggart (Mark Wahlberg) viene assunto dal sindaco Nicholas Hosteler (Russell Crowe), lo stesso uomo che ha decretato la fine della sua carriera da agente, per indagare sulla sospetta infedeltà della moglie (Catherine Zeta-Jones). Quando l’amante di questa viene ritrovato morto, le cose diventano più complesse di quanto Taggart avrebbe mai potuto prevedere. Al centro delle attenzioni sia della moglie del sindaco sia del suo ex capo della polizia, che lo spinge a mettere Hosteler al centro delle sue indagini, Taggart ha la grande occasione per sanare i suoi errori del passato e scoprire una fitta rete di legami tra la criminalità, la politica e il mondo dell’imprenditoria.

Broken City – Trailer Video

Broken City – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Broken City

Genere: Thriller

Durata: 1h 50m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Allen Hughes

Cast: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chandler, Natalie Martinez, Alona Tal, Justin Chambers, Griffin Dunne

Broken City – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi venerdì 25 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film I due pompieri.