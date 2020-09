Film Stasera in Tv – Il cavaliere pallido – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il cavaliere pallido. Produzione statunitense del 1985 per la regia di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Sydney Penny nei ruoli principali del cast. In Il cavaliere pallido, Clint Eastwood ritorna in sella dopo nove annidi assenza dal western e il genere ricomincia a galoppare. Con quest’emozionante pellicola, l’attore-regista si riallaccia direttamente alla tradizione creata da classici del calibro de Il Cavaliere della Valle Solitaria e Mezzogiorno di Fuoco.

Il cavaliere pallido – Trama

Il capo della società mineraria Coy LaHood (Richard Dysart) scatena una campagna di terrore per scacciare dalla zona i cercatori d’oro indipendenti. Nel loro accampamento giunge a cavallo uno sconosciuto, chiamato il Predicatore. Diventerà il loro vendicatore. L’uomo d’affari assume un killer che porta la stella e i suoi bravi con lo spolverino: gente al soldo di chi paga di più. LaHood paga in oro, ma nella memorabile sparatoria al culmine dell’azione il Predicatore paga in piombo.

Il cavaliere pallido – Trailer Video

Il cavaliere pallido – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Pale Rider

Genere: Western

Durata: 1h 55m

Anno: 1985

Paese: USA

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Sydney Penny

Il cavaliere pallido – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi venerdì 25 Settembre 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.