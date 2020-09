Francesca Manzini è Levante – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Francesca Manzini è Levante nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo aver proposto Noemi nel primo appuntamento, l’artista dovrà superare se stessa e riuscire ad imitare la cantautrice siciliana. Come se la caverà?

Il brano scelto è Tikibombom, proposto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Anche in questo caso si tratta di uno scoglio difficile da superare: quale sarà il verdetto della giuria? Scopriamo qui di seguito l’opinione dei giudici.

Francesca Manzini è Levante – Il verdetto

Francesca Manzini è Levante, ma in una versione più robusta dell’artista originale. Di certo il fisico non si può trasformare del tutto, ma in questo caso va ad influenzare la somiglianza fra la concorrente e la cantautrice. Forse qualche incertezza nell’attacco e scarsa scansione delle parole durante la prima parte dell’esecuzione, ma le movenze ci sono tutte. Il pubblico tra l’altro sembra gradire molto, visto che si lancia in un grande applauso durante il primo ritornello. “Con piacere ho rivisto Levante, perchè guarda che non era facile”, dice Panariello, “entrarci dentro… poi hai ballato benissimo, ti sei mossa perfettamente”. Per il comico poi la connessione fra l’artista originale e il film di Leonardo Pieraccioni è immediata.

“Il trucco non è somigliantissimo”, dice Loretta, “la voce nell’inciso mi è piaciuta di più. Nel complesso hai fatto una buona esibizione”. Anche Salemme concorda nel fatto che l’imitazione fosse difficile e che la voce di Levante sia come un elastico. Il giudice preferisce poi fare i complimenti alla canzone. “Una Levante più imponente”, aggiunge poi. “Me la so magnata”, dice la concorrente con ironia. “A parte che è difficile cantarla”, dice Lino, “all’inizio vocalmente eri impressionante. Fra poco il video dell’esibizione di Francesca Manzini.