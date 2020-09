Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti, sesto ad esibirsi nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Il comico ha interpretato James Brown nel corso del primo appuntamento del programma e adesso dovrà cambiare registro. Nonostante le difficoltà, l’artista pensa che il divertimento sia assicurato.

Durante la settimana, Paolantoni viene istruito a dovere sul tipo di vocina che dovrà fare per riuscire a interpretare l’artista originale. “Un ricordo bello, un altro amorevole omaggio”, dice svelando la sua ammirazione nei confronti di Sorrenti. Cosa ne penserà la giuria?

Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti – Il verdetto

Francesco Paolantoni è Alan Sorrenti e propone il brano Figli delle stelle del ’76. Possiamo immaginare che cercherà di far ridere il pubblico da casa, mentre cerca di risollevarsi dal baratro registrato durante la serata di debutto. Impresa riuscita: Salemme inizia a ridere non appena il concorrente inizia a scendere la scalinata. La somiglianza in effetti c’è: peccato per la voce. Il falsetto non riesce bene al comico, che si concentra però anche sui movimenti. Piccolo scivolone invece durante il secondo ritornello, dato che il concorrente si mangia qualche parola del testo. Il primo ad esprimere il verdetto è Panariello, fra le lacrime.

“Quando sei entrato… sembri El Chapo”, dice il comico toscano, “sembrava una puntata di Narcos”. Il giudice sottolinea anche che la prima parte è stata calante, ma che il concorrente è riuscito ad imitare l’artista nella fase successiva. “Intanto somigliava”, dice invece Loretta, “anche i movimenti. Dalla metà in poi sei riuscito a trovare il falsetto giusto. Mi è piaciuto come ti sei mosso”. Tocca quindi a Guanciale: “Secondo me ad un certo punto c’era, anche fisicamente”. Infine parla Salemme: “Ti sei reso longilineo, questo è un Sorrenti prima maniera”. Dato che si parla di falsetto, il giudice vorrebbe ascoltarlo in versione Bee Gees. Il video dell’esibizione di Francesco Paolantoni sarà disponibile a breve.