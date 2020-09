Frasi del buongiorno. La scuola in diverse località è già iniziata e per molti genitori anche la preoccupazione del contagio è raddoppiata. Ecco allora che le preoccupazioni non mancano mai e la rasserenazione va cercata nelle cose semplici. Dunque, è fondamentale trovare la giusta serenità e conservarla.

Un messaggio del buongiorno al mattino può cambiare non solo l’umore ma anche come affrontare le situazioni più difficili che potrebbero presentarsi. Non è semplice scrivere una frase che potrebbe far piacere o magari comunicare le giuste emozioni. Ecco allora che ci abbiamo pensato noi e dovrai solo inviarla. Le abbiamo selezionate secondo differenti criteri per poter essere corrispondenti a diverse esigenze. Inviale alle persone che sono a te care con la consapevolezza di compiere un gesto che sarà certamente apprezzato.

Frasi del buongiorno – venerdì – 25 settembre