Stasera abbiamo visto come protagonista principale la bellissima Adua. Finalmente, dopo i primi giorni tumultuosi in cui non riusciva a stabilire un rapporto con il suo ex fidanzato Massimiliano, nonché anche concorrente del Grande Fratello Vip, la situazione tra di loro sembra aver trovato un equilibrio.

Infatti, i due sono riusciti a sbloccarsi, rancori e i dubbi rimasti tra di loro sono riusciti finalmente a trovare un po’ di pace. Ma per Adua non è stato l’unico colpo di scena, è così riuscita a rivedere il suo attuale compagno, mentre Alfonso Signorini ha pensato bene di farle ascoltare le parole di una persona che ha sempre nutrito un immenso affetto verso di lei.

Gabriel Garko svela il suo segreto

Gabriel Garko è stato molto importante per lei, incontrato nel suo percorso lavorativo si sono innamorati sul set dove interpretavano una coppia affiatata in una serie. L’amore però, ha inondato le loro vite anche al di fuori delle riprese, vivendo così una bellissima storia d’amore. Gabriel è stato invitato a parlare con la sua ex accettando di vederla e amorevolmente ha voluto, di sua spontanea volontà, scriverle una lettera.

Fatti incontrare nel giardino della Casa, la prima cosa che Adua ha voluto fare è ringraziarlo. Emozionato l’attore ha deciso di leggerle le parole che ha scritto solo e soltanto pensando a lei. Crollano insieme mostrando a tutti la loro fragilità, di chi ha vissuto periodo bui e con grande maturità e consapevolezza cercando di prendere in mano definitivamente la loro vita in cerca di felicità.

Lettera strappalacrime per Adua al GF Vip

Una favola bellissima, è così che la descrive Gabriel, di chi la rivivrebbe più e più volte al fianco di Adua. Bellissima ma finta, a causa di tutto quello che è sempre girato intorno alla loro storia e alla loro vita. Finalmente è riuscito a ritrovare il suo bambino interiore e restituirgli la sua dignità strappata via dalle tante maschere e dalla tanta difficoltà di ammettere, senza paure, di essere gay.

Dall’altro canto ha augurato e incitato Adua con tutto l’amore possibile, di lasciare libera anche la sua bambina. Chiedendole di prenderlo come esempio, proprio lui di cui l’attrice sapeva benissimo il suo “segreto di Pulcinella”, le ha promesso di restarle accanto da questa sera in poi in modo diverso. Di esserle amico accompagnandola nel suo percorso di rinascita e vita, incorniciano il tutto con un lungo abbraccio. Una lettera e un gesto che ha commosso tutti, anche lo stesso conduttore Alfonso Signorini e tutti i compagni che sono corsi ad abbracciare la bellissima Adua.