Gemma Galgani in lotta con sé stessa a Uomini e Donne: “Non mi rassegno ai 70 anni”

Nella pausa estiva di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di cambiare definitivamente la sua vita. L’obiettivo è stato quello di riuscire a sentirsi bene con sé stessa e ad essere a suo agio con terze persone, visto anche il programma a cui partecipa e le varie frequentazioni che ha avuto.

Ora che ha 70 anni non si rassegna e nonostante tutte le critiche, è felice di aver proceduto per la sua strada. Infatti, la dama ha dimostrato anche questa volta una particolare determinazione verso il lifting superando le sue paure.

Gemma Galgani in lotta con sé stessa a Uomini e Donne

Per un tot di mesi è sparita e tutti noi ci stavamo chiedendo che fine avesse fatto, alcuni avevano capito di cosa si trattasse altri non ne avevano la minima idea. Si è voluta prendere del tempo per decidere, ascoltare le parole del dottore Gasparotti e procedere con la chirurgia facciale che l’ha ringiovanita. Questo però ha inclinato ulteriormente suo rapporto con il cavaliere Nicola, così tornati nello studio di Uomini e Donne, dopo vari confronti, hanno chiuso definitivamente la loro storia.

Ma nonostante questo la dama non si è pentita assolutamente di aver preso coraggio e fatto questo passo che l’ha aiutata a sentirsi bene con sé stessa. C’è chi lo ha trovato ridicolo, come Tina Cipollari che fin da subito ha dimostrato tutta la sua disapprovazione, ricordandole di avere un’età avanzata e di non poter cercare una giovinezza persa. Ma ciò che ha realmente spinto Gemma è stato riportato dal settimanale Eva Tremila, leggiamo insieme.

La dama: “Non mi rassegno ai 70 anni”

La dama ha sempre mostrato quel suo lato da giovane ragazza, nonostante la sua età. La sua voglia di mettersi in gioco, di divertirsi e scherzare ma anche quella di riuscire di nuovo a provare un sentimento chiamato amore con la A maiuscola. Racconta così un periodo che l’hanno spinta verso questa decisione:” C’è stato un periodo in cui non mi piacevo più di tanto e questo mi creava disagio nel rapporto con gli altri, visto che avevo avuto frequentazioni con uomini più giovani, come Sirius …”

Così ha deciso di ridurre quella che è la sua età anagrafica a quella del suo spirito, del suo modo di vivere le cose. Continua confessando: “Io ho 70 anni, ho un entusiasmo nella vita che non è paragonabile all’età anagrafica. Il mio intendo sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo”.