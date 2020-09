L’asse di mercato Genoa-Inter prosegue e inizia a dare i suoi primi frutti concreti: poco fa è diventato ufficiale l’arrivo in prestito di Males, giovane attaccante svizzero classe 2001. Sono poi le ore decisive per il ritorno di Ranocchia in rossoblu. Il giocatore avrebbe sciolto le riserve in favore di un suo trasferimento agli ordini di Maran. Si attendono gli sviluppi che dovrebbero condurre l’affare all’ufficialità.

Genoa, ufficiale il prestito di Males dall’Inter. Ore decisive per Ranocchia

Questo il comunicato che ha reso ufficiale il trasferimento di Males, comparso sul sito del club Grifone: “Il Genoa Cfc rende noto di aver rilevato da Fc Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante svizzero Darian Males (Lucerna, 03/05/2001). Il trasferimento prevede un prestito con opzione di riscatto e controriscatto”. Il calciatore rappresenta uno dei talenti più interessanti in prospettiva futura disponibili sul mercato. L’intesa tra Genoa ed Inter per la sua gestione “associata” era stata trovata da tempo, ma l’ufficialità dell’operazione è arrivata soltanto nelle ultime ore.

Un discorso simile è valido anche per Andrea Ranocchia. I due club hanno raggiunto da tempo ormai l’accordo anche per il ritorno del difensore centrale in maglia rossoblu. Ma Ranocchia ha chiesto tempo per decidere del proprio futuro. Sembra che sia stato decisivo, per sbloccare il trasferimento, l’incontro avvenuto ieri tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi e l’agente del giocatore Tullio Tinti. Al biennale inizialmente offerto è stato aggiunta un’opzione per il terzo anno e al calciatore sono state date rassicurazioni sul suo ruolo da titolare in squadra. L’ufficialità dovrebbe essere questione di ore e Ranocchia dovrebbe arrivare domani a Genova per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto.