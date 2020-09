Giulia Sol è Whitney Houston – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è Whitney Houston, nona concorrente ad esibirsi nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Anche per lei le difficoltà sono piuttosto alte, soprattutto dopo aver affrontato la trasformazione in Noemi nella prima puntata del programma. La paura della concorrente tra l’altro è di mettere troppo di se stessa in questa nuova performance.

La settimana è stata un’altalena di emozioni per Giulia Sol, divisa fra la soddisfazione e la crisi. Il brano scelto è Greatest love of all dell’85, una delle hit intramontabili della cantante scomparsa. Cosa ne penserà la giuria? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Giulia Sol è Whitney Houston – Il verdetto

Giulia Sol è Whitney Houston, un’artista più che difficile da imitare sotto ogni punto di vista. La concorrente però è l’unica di questa edizione a poter regalare emozioni senza fine e a raggiungere vette importanti con la voce. Fin dal suo arrivo in studio infatti non delude. Forse è lontana dalla musicalità black dell’artista originale, ma il virtuosismo è più che evidente. Lo dimostrano anche i numerosi applausi da parte del pubblico in sala. La standing ovation è quindi un obbligo assicurato.

Il primo a parlare è Guanciale: “Complimenti, il problema che ti facevi esco io invece di lei l’hai gestito benissimo”. Salemme nota anche una forte somiglianza fra la concorrente e l’originale. “Hai cantato da 10 e lode”, aggiunge, “come voce secondo me tu ce l’hai più robusta, lei ce l’aveva più sottile. Più grossa la tua, non ti so spiegare. Non era quella giusta”. Per Loretta è difficile che un’artista che canta bene come Giulia riesca a dividere fra l’imitazione e l’esibizione. “All’inizio somigliavi tantissimo”, prosegue, “durante il ritornello la tua voce era più tonda”. Secondo Panariello la differenza è da ricondurre anche alla lingua, visto che gli americani sarebbero nasali. “Penso che tu abbia fatto un’interpretazione magnifica”, sottolinea, “tu in qualche modo, alla tua maniera, mi hai regalato la Houston dal vivo”. A breve il video della trasformazione di Giulia Sol in Whitney Houston.