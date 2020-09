Inter-Fiorentina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Inter-Fiorentina si sfidano questa sera alle ore 20:45 per la seconda giornata di Serie A. L’Inter è al debutto dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio della prima gara per aver chiuso in ritardo rispetto alle altre la stagione scorsa.

Inter-Fiorentina: come arrivano alla gara

L’Inter come già accennato è al suo esordio in campionato ed in questo periodo Antonio Conte ha potuto lavorare sulla sua squadra e far inserire i nuovi acquisti, ultimo in ordine di tempo Arturo Vidal fortemente voluto dal tecnico, che già lo ebbe alla Juventus. Il calciomercato della squadra nerazzurra sembra ancora non essere terminato, ma già con la rosa che si ritrova quest’anno l’Inter è la candidata numero uno per contrastare la Juve per il titolo. Stasera spera di debuttare con un successo convincente.

La Fiorentina ha esordito la settimana scorsa con una vittoria di misura sul Torino per 1-0 con il gol di Castrovilli. Anche i viola stanno ancora ultimando il calciomercato, Iachini infatti ha chiesto una prima punta, ma la squadra ha già fornito buoni spunti e questa sera potrà contare anche sull’esordio di Amrabat fermo alla prima giornata per squalifica.

Inter-Fiorentina: Pronostico

L’Inter punterà a fare sua la gara e vista la difficoltà di andare in rete degli avversari potrebbe anche chiudere la partita senza subire gol, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + NoGol.

Inter-Fiorentina: Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Inter-Fiorentina: Dove vederla il tv e streaming

L’anticipo serale del sabato, Inter-Fiorentina, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione. Inter-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.