Le donne più belle dello Zodiaco: la classifica

Lo zodiaco può indicare con la maggior frequenza in alcuni segni, tendenzialmente quali donne presentan tratti maggiormente affascinanti nell’immaginario comune: vediamolo tramite la nostra classifica.

Acquario

Vanno “scoperte”, visto la loro tendenza a mettersi poco in mostra agli occhi dei più ma nascondono un grande fascino e magnetismo che va tuttavia rivelato, scoperto. Tendenzialmente le nate sotto questo segno possono contare su un cospicuo numero di doti per attrarre un eventuale partner.

Vergine

La grande maniacalità e cura nei dettagli si riflette anche sull’estetica delle nate sotto questo segno, che appaiono pressochè sempre in perfetto ordine pur senza mai risultare “estreme”, aspetto che viene apprezzato da un numero sempre maggiore di persone.

Pesci

Le esponenti del segno femminile nate sotto il segno dei Pesci contano indubbiamente su una grande cordialità e positività che ovviamente influisce in ogni aspetto del soggetto. Frequentare una donna Pesci mette tendenzialmente a proprio agio non solo il partner ma anche le amicizie. Puntano parecchio sulla semplicità e sulla genuinità più che sull’aiuto del trucco.

Bilancia

Spesso fanno parte di questa categoria le bellezze genuine, le cosiddette “ragazze della porta accanto”, categoria sempre molto ambita ed apprezzata proprio per la grande sincerità e calma che traspare dalle nate sotto il segno della Bilancia. Non viene assolutamente trascurato il sex appeal ed una grande cura del corpo.

Capricorno

Sempre molto ambite e corteggiate, le Carpicorno possiedono un carattere forte che riflette un deciso magnetismo già nello sguardo e nei modi di fare, spesso provocanti ed in generale tendenti alla seduzione, sia per stuzzicare ma anche per trovare una relazione fissa. Chi sceglie di frequentare una nata sotto questo segno non si annoierà di certo.