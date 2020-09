Lorella Boccia smentisce la gravidanza: “L’idea c’è ma con calma…”

Da pochi mesi hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio la coppia formata da Lorella Boccia e Niccolò Presta e per l’occasione hanno deciso di cenare a lume di candela. I due sono molto amati dal pubblico che si chiede quando arriverà un piccolo nella loro casa.

Dopo aver passato la quarantena insieme, da come racconta la stessa Lorella nel settimanale Eva Tremila, il loro legame sembra essersi ancora più stretto. Confessando di aver trovato l’uomo giusto da avere accanto visto il suo bellissimo e dolce carattere nei suoi confronti.

Lorella Boccia smentisce la gravidanza

Nessuna crisi per la coppia da quando hanno deciso di passare il resto della vita insieme e proprio per come vengono visti, i loro fan aspettano la notizia di una gravidanza che però non arriva mai. Questo dubbio è nato a causa di una foto che è destata sospetta agli occhi delle persone che hanno creduto che potessero nascondere qualcosa di troppo bello.

Proprio nelle scorse settimane, i due si sono ritagliati un po’ di tempo per godersi dei momenti insieme e un po’ di relax al mare. E sembrerebbe essere il momento in cui è stata scattata una foto in cui si baciano con passione e il marito le poggia delicatamente la mano sulla pancia. Ovviamente i fan sono ricorsi ai vari social per chiedere risposte ai loro dubbi, ma la coppia ha preferito rimanere in silenzio.

La voglia di avere un figlio: “L’idea c’è ma con calma”

Tempo fa la stessa ballerina aveva confessato di voler, in futuro, creare una famiglia con il proprio compagno. Questo anche per il carattere di quest’ultimo che Lorella descrive come buono, una persona di cui ci si può fidare e che difenderebbe le persone che ama ad ogni costo. I presupposti per un futuro allargamento della famiglia ci sarebbero anche, ma non è il momento per la coppia.

Visualizza questo post su Instagram Il mio mare, il mio sole, il mio tutto ♥️ Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 6 Set 2020 alle ore 4:52 PDT

Raccontò così: ”Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo smaltire il matrimonio. Nel frattempo, ci dedichiamo ai nostri figli pelosi: a casa abbiamo tre cani e un pappagallo”. Insomma, non sembrerebbe essere il momento giusto per un bebè in questo momento, ma mai dire mai.