Luca Ward è Ligabue – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Luca Ward è Ligabue, decimo concorrente ad esibirsi nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Per riuscire ad affrontare la trasformazione, dovrà calarsi deltutto nella parte. Nella prima puntata, il concorrente ci ha proposto invece una versione di Zucchero.

In settimana, la coach ha suggerito a Luca Ward di rendere la sua voce più stridula. Forse il concorrente non ha compreso tutto dei suoi consigli, ma è pronto per farne tesoro. “Gli intoccabili”, dice prima della performance, riferendosi ai due artisti affrontati finora. Scopriamo di seguito il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Luca Ward è Ligabue – Il verdetto

Luca Ward è Ligabue e propone il brano Questa è la mia vita. Davvero niente da dire sul look, la somiglianza c’è tutta. Qualche differenza a livello vocale e forse persino qualche stonatura. Peccato perchè il timbro c’è davvero tutto, visto che il concorrente e l’artista originale hanno delle somiglianze da questo punto di vista. Forse un po’ troppo statico in centro studio e ripetitivo per quanto riguarda il dito puntato verso la platea. “Trucco mmh, voce un po’ poco roca, poco rock”, dice Loretta, “ci vuole una voce ancora più roca per lui e non so se tu hai avuto paura di rovinarti le corde vocali”. Il concorrente però rivela di non aver fatto fatica e di essersi lasciato trasportare dalle emozioni suscitate nel pubblico. “Non è proprio uscita, avevo paura di esagerare. Sai sono dei miti, quando li vai a toccare bisogna stare attenti”, aggiunge.

“Siccome la metrica di Ligabue è severa, all’inizio eri squadrato e poi ti sei un po’ perduto”, dice invece Salemme. “A me mi garba uguale, quello che fa mi garba”, dice invece Panariello. “Sono d’accordo con Loretta”, dice Guanciale, “effetivamente ti è un po’ saltato il timing. In alcuni momenti, soprattutto fisicamente, l’ho visto. Difficile fare un cocktail con così tanti elementi”. A breve il video della trasformazione di Luca Ward in Ligabue.