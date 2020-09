Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 26 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 settembre 2020. Siamo arrivati al weekend! Quali novità riserverà a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Momenti di tensione per il Leone, la Vergine dovrebbe cominciare a pianificare la settimana seguente. Molta confusione per la Bilancia, mentre lo Scorpione potrà iniziare a recuperare in amore. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 26 settembre 2020: Leone

Come avverte l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate piuttosto critiche. Potrebbero nascere dei piccoli momenti di tensione, causati proprio da te. Potresti sentire un forte desiderio di farti le tue ragioni, ma se ti arrabbierai, potresti perfino perdere le staffe e decidere di chiudere un rapporto, di punto in bianco.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 26 settembre 2020: Vergine

Domani e domenica saranno le giornate perfette per cominciare a pianificare la settimana seguente. Da lunedì avrai uno straordinario quadro astrologico. Anche Mercurio, il tuo pianeta guida, sarà in aspetto favorevole e ti ispirerà buone idee da mettere in pratica. L’amore sta per tornare in auge…

Oroscopo domani sabato 26 settembre 2020: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà l’ennesima giornata di grande confusione. Da agosto stai vivendo un periodo piuttosto incerto, senza punti di riferimento. Per fortune le cose si stanno sbloccando, a poco a poco. Avrai bisogno di trovare un nuovo equilibrio, di ricucirti un nuovo ruolo, ma i tempi non sono ancora maturi. Ora come ora perderesti solo tempo! Lascia che le situazioni maturino spontaneamente. In amore, al contrario, sati ritrovando più certezze.

Oroscopo domani sabato 26 settembre 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica potrai recuperare in amore. Qualcuno ha vissuto da poco un momento di crisi, qualcun altro, forse, ha voluto stuzzicare un po’ troppo il partner. Sono molte le coppie che d’ora in poi dovranno recuperare una maggiore intesa. Il mese di ottobre, in questo senso, sarà di aiuto.