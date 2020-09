Pago è Gianni Morandi – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Pago è Gianni Morandi, ottavo concorrente ad esibirsi nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Lo scorso venerdì ha sfiorato la vittoria ed è riuscito ad interpretare Francesco Gabbani. La cosa più importante per il cantante è essere riuscito però a ritornare a cantare, dopo una pausa piuttosto lunga.

In questa serata, Pago propone Scende la pioggia. Si tratta di uno dei brani storici del repertorio di Morandi e forse anche per questo uno dei più difficili da replicare. Cosa ne penserà la giuria della sua nuova performance? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Pago è Gianni Morandi – Il verdetto

Applausi senza fine: questo il risultato della trasformazione di Pago in Gianni Morandi. La somiglianza lascia a desiderare, ma la voce c’è tutta. Movimenti impeccabili e un nuovo successo che potrebbe regalare al concorrente quel primo posto che attende già da due serate. “Sei entrato mi sembravi un po’ Fabio De Luigi come aspetto”, dice Panariello, “poi sei entrato…”. Il giudice crede che al concorrente siano cresciute persino le mani, durante la performance. “Bravissimo”, dice Loretta senza aggiungere altro. Doppio Chapeau per il concorrente.

Salemme trova invece una somiglianza più forte con Massimo Ranieri, ma dal punto di vista vocale non ha niente di dire. Dopo tutto Pago ha alle spalle una certa carriera musicale. Anche Guanciale è rimasto sorpreso nell’assistere all’esibizione: non era così semplice affrontare questa imitazione. Su richiesta del padrone di casa, il cantante si esibisce poi in un duetto con Barbara Cola. Un po’ incerto, data l’improvvisazione, ma utile per unire due voci più che valide. Qui di seguito video della trasformazione di Pago in Gianni Morandi.