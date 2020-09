Paolo Gozzi cerca la trasparenza a Uomini e Donne: “Voglio vivere il momento…”

E’ arrivato solo da poche settimane a Uomini e Donne, ma Paolo Gozzi è già riuscito a catturare l’attenzione di Gemma Galgani. Capelli lunghi, anelli alle dita e look gitano, Paolo Gozzi non passa certo inosservato e cerca solo la trasparenza a Uomini e Donne, che lui ritiene la sua maggior qualità. Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ha parlato di sé al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Seguendo le avventure di Gemma dalla Tv rimanevo spesso stupito dalla sua capacità di comportarsi da vera signora in qualsiasi frangente: sa essere pacata ed elegante in ogni occasione anche quando viene attaccata. Mi piace moltissimo questo suo modo di fare e la differenza d’età che abbiamo, che non è tantissima, è per me comunque un valore aggiunto in quanto sono stato sempre attratto da donne più grandi di me”.

Paolo Gozzi vuole trasparenza da Gemma

Una cosa è certa, paragonata alla differenza d’età di quasi mezzo secolo che c’era tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, gli otto anni che la separano da Paolo Gozzi non sono nulla. A Uomini e Donne, Paolo Gozzi cerca la stessa trasparenza che lo contraddistingue e che lui considera la sua maggior qualità.

“Io sono io. Posso essere anche un uomo romantico, ma la mia caratteristica principale è la trasparenza. Sono così come mi vedete anche se a volte la mia schiettezza viene scambiata per arroganza. Dico sempre quello che penso ma questo mio lato senza peli sulla lingua in Tv non è ancora trapelato. Non è facile mostrarsi al cento per cento per quello che si è sotto le luci dei riflettori”.

Cavaliere pronto alla conquista a Uomini e Donne

Paolo Gozzi ha raccontato di essere un tipo in grado di farsi voler bene e che non ha mai litigato seriamente con nessuno nella vita, motivo per cui è certo di poter conquistare Gemma Galgani. Per quanto riguarda il suo percorso a Uomini e Donne, Paolo Gozzi ha le idee chiare. “Voglio divertirmi, affrontare questo percorso serenamente. Il mio obiettivo era conoscere Gemma e lo sto facendo. Per ora non penso al domani. Vivo il momento con lei”.

Il cavaliere ha raccontato di essersi sentito un po’ in soggezione le prime volte che è entrato nel nuovo studio di Uomini e Donne.Tuttavia, Paolo Gozzi si sta già abituando a questa nuova situazione e sta cercando di mostrarsi per ciò che realmente è. Riuscirà a conquistare Gemma a Uomini e Donne?