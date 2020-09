Patrizia De Blanck prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune confessioni importanti al settimanale Nuovo. La contessa del popolo ha così voluto sottolineare l’importanza della sua partecipazione al reality spiegando ancora una volta se il suo accettare sia relativo ai soldi.

La contessa infatti, decide di raccontare i tanti aneddoti che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan ma anche i telespettatori che in queste prima settimane la stanno seguendo all’interno della casa. Quali sono state le sue parole?

Patrizia De Blanck confessioni prima del GF Vip

Al settimanale Nuovo la contessa ha spiegato con quale stato d’animo è entrata all’interno del Grande Fratello Vip. Patrizia De Blanck afferma infatti che: “Con un po’ di preoccupazioni, visto che l’idea di stare chiusa per tre mesi in un posto, sia pure confortevole, è una prospettiva ansiogena per una donna nata libera come me”. La Contessa ha poi voluto sottolineare di non aver accettato di entrare al GF Vip per i soldi e confessa: “L’ho fatto per curiosità e per il piacere di correre un rischio in un’età in cui, secondo gli schermi, dovrei pensare alle pantofole”.

Ha voluto continuare l’intervista soffermandosi proprio sulla storia dei soldi per il quale sembrerebbe aver accettato di partecipare al reality: “Un altro motivo che mi ha spinto a trasferirmi nella Casa è il bisogno di sottrarmi alle eccessive premure di mia figlia. Giada ha una grande paura del Covid-19 e me la comunica in maniera ossessiva”.

La contessa e il guadagno dentro il reality

Patrizia De Blanck smentisce anche la dichiarazione del suo grandissimo compenso che ammonterebbe a centomila euro dentro la Casa del GF Vip. De Blanck sottolinea che: “Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò in beneficenza una parte del compenso. Pensi che qualcuno, rinfacciandomi i miei presunti privilegi, è arrivato ad augurarmi di morire”.

La contessa ha voluto anche raccontare al settimanale Nuovo quale sarà il suo ruolo all’interno della Casa, spiegando di voler essere solamente sé stessa, senza nessuna voglia di recitare. Ora che il suo viaggio all’interno del Grande Fratello Vip è già iniziata da circa due settimane, possiamo continuare a seguirla nel suo percorso.