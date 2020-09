Quarto Grado – Anticipazioni 25 settembre – I casi della puntata

Quarto Grado ritorna con un nuovo appuntamento nella prima serata di ReteQuattro di oggi, 25 settembre 2020. Dalle 21.25 in poi, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno la puntata dedicata ai casi di cronaca più attuali.

Le anticipazioni di Quarto Grado ci parlano ancora del caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Saranno loro al centro della serata: il giallo non è ancora stato risolto e si cerca di far luce anche sulle numerose ombre che circondano il caso. L’argomento è stato trattato anche nella precedente puntata del programma.

Quarto Grado anticipazioni 25 settembre – Marco Vannini e Viviana Parisi

Marco Vannini è morto ormai cinque anni fa mentre si trovava a casa della fidanzata e della sua famiglia. I Ciontoli sono ancora sotto accusa: il prossimo 30 settembre si svolgerà una nuova udienza. Il difensore dei Ciontoli intanto ha già chiesto l’assoluzione per Maria Pezzillo, la moglie di Antonio Ciontoli, e per i due figli Federico e Martina. Per il principale imputato invece ha richiesto la condanna a 5 anni di reclusione, contro i 14 anni per tutti chiesti dal Procuratore Generale Vincenzo Saveriano durante la precedente udienza. “Se si fosse confrontato con l’evento morte non avrebbe agito così come ha fatto”, ha detto il difensore di Ciontoli, “trovarsi in una situazione di rischio e cercare di gestirla non significa accettare l’evento morte”.

Le anticipazioni di Quarto Grado ci parlano anche della morte di Viviana Parisi, la dj di Caronia. In questi giorni sono state ritrovate delle impronte sul traliccio vicino a cui è stato rinvenuto il corpo della donna lo scorso 8 agosto. Non si sa ancora però se le tracce siano di Viviana oppure no. “Bisognerà accertare se sono di Viviana Parisi o meno”, ha detto l’avvocato del marito, “Anche se fossero sue non dimostrebbero che si è gettata potrebbe essere scivolata dopo essersi messa in salvo da un attacco di animali”. Secondo il legale Pietro Venuti, sarebbe quasi impossibile scoprire con certezza anche la causa della morte del piccolo Gioele. Purtroppo mancano diverse parti del corpo del bambino e dai resti finora analizzati non è emerso nulla di significativo.