Ricetta ragù di carne di maiale: ingredienti, preparazione e consigli

Esistono tanti tipi di ragù, di carne o di pesce; ricette che appartengono alla tradizione o che propongono nuovi modi di realizzare questo classico condimento, ideale per presentare in tavola un primo piatto saporito. Il ragù di carne di maiale, è una versione gustosa semplice da realizzare a base di pomodoro e carne macinata di suino sfumata con il vino rosso, con il quale potrete condire della pasta di ogni genere e formato, o preparare delle ottime lasagne, sformati o pasta al forno.

Ragù di carne di maiale – Ingredienti

Passata di pomodoro 1,5 l

Maiale macinato 500 g

Vino rosso 350 ml

Cipolle 120 g

Sedano 120 g

Carote 120 g

Concentrato di pomodoro 180 ml

Sale q.b.

Burro 50 g

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 4 cucchiai

Brodo di carne 100 ml

Ragù di carne di maiale – Preparazione

Per preparare il ragù di carne di maiale, preparate il brodo di carne. Poi passate al soffritto: mondate e tritate finemente carota, sedano e cipolla. In un tegame versate il burro e fatelo sciogliere a fuoco bassissimo, quindi unite l’olio e fate scaldare pochi istanti.

Poi aggiungete le verdure tritate finemente. Fate soffriggere e imbiondire la cipolla, unite un paio di mestoli di brodo di carne per favorire la cottura.

Dopo circa 15 minuti versate la carne trita e fatela rosolare bene per una decina di minuti, granandola con una spatola o un cucchiaio di legno. Aggiungete poco brodo vegetale, poi unite il vino rosso e lasciate evaporare a fuoco moderato.

Quando il vino sarà evaporato, unite la passata di pomodoro, mescolate e lasciate insaporire alcuni minuti. Quando il ragù avrà ripreso il bollore, unite anche il concentrato di pomodoro, amalgamatelo al ragù, salate e pepate a piacere e fate cuocere tutto a fuoco basso per circa 3 ore o comunque il tempo necessario perché si addensi.

Quando il ragù di carne di maiale sarà pronto, potete regolare di sale se necessario e utilizzarlo come condimento per primi di pasta o per le lasagne.

Ragù di carne di maiale – Consigli utili

Potete conservare il ragu di carne di maiale in frigorifero in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Si può congelare per circa 1 mese se avete utilizzato ingredienti freschi. Nel ragù di carne di maiale, potete anche evitare di mettere del pepe se non vi piace o se prevedete che a mangiarlo possano essere dei bambini.