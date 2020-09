Ricetta uova alla contadina: ingredienti, preparazione e consigli

Le uova possono essere utilizzate per tantissime ricette, tutte appetitose. Noi oggi vi proponiamo una ricetta molto semplice e veloce ma allo stesso tempo anche molto gustosa, le uova alla contadina.

Uova alla contadina – Ingredienti

Passata di pomodoro 300 g

Tomini 130 g

Uova 4

Rosmarino 3 rametti

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Uova alla contadina – Preparazione

Per realizzare le uova alla contadina per prima cosa tagliate a cubetti il tomino, quindi prendete una pirofila da forno distribuite un primo strato di passata di pomodoro sul fondo, condite con un filo d’olio.

Ora adagiate nella teglia un uovo alla volta, per aiutarvi consigliamo di rompere l’uovo a parte in una ciotolina facendo attenzione a mantenere intatto il tuorlo. Adagiate le 4 uova una accanto all’altra e distribuite la restante parte di passata di pomodoro salate e pepate.

Aggiungete i cubetti di tomino e profumate con i rametti di rosmarino. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 20-25 minuti, a seconda del grado di cottura delle uova desiderato. Trascorso il tempo di cottura, sfornate le vostre uova alla contadina e servitele calde.

Uova alla contadina – Consigli utili

Potete conservare le uova alla contadina in frigorifero per un paio di giorni al massimo. In alternativa ai tomini potete utilizzare altri formaggi come il brie, la fontina o la provola.