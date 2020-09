Sampdoria – Benevento – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sampdoria – Benevento è una delle partite della 2° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Ferraris di Genova, in Marassi, sabato 26 settembre 2020 alle ore 18.00. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Sampdoria – Benevento – Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Allenatore, Ranieri.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari. Allenatore, F. Inzaghi.

Sampdoria – Benevento – Pronostico

La partita vede la Sampdoria, che ha perso all’esordio nettamente in casa della Juventus, doversi rifare contro il Benevento che è al debutto in campionato, avendo usufruito del rinvio della prima giornata che si disputerà a metà settimana prossima. L’impatto dei sanniti, alla seconda stagione d’esperienza in Serie A, è tutto da verificare. La Samp ha invece necessità di ritrovare una propria identità, anche se il gruppo è tendenzialmente lo stesso delle scorse stagioni. Immaginiamo comunque una partita ricca di goal: puntiamo sull’esito OVER 2.5.

Sampdoria – Benevento – Dove vederla in tv e streaming

Sampdoria – Benevento sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Sampdoria – Benevento anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.