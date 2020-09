Spezia Sassuolo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

Spezia-Sassuolo sarà la prima partita della domenica con calcio d’inizio alle ore 12:30 per la seconda giornata di Serie A 2020/2021.

La gara sarà si disputerà allo stadio Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di ristrutturazione del Picco.

Inoltre per lo Spezia sarà la prima apparizione in assoluto in serie A mentre dall’altra parte ci sono i neroverdi di mister De Zerbi pronti a sorprendere anche quest’anno.

Spezia – Sassuolo – Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Ramos, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

Spezia – Sassuolo – Pronostico

Nonostante sia la prima in assoluto per lo Spezia in serie A e il pareggio in extremis del Sassuolo con il Cagliari, la squadra di De Zerbi è la favorita per questa gara visto anche quello di buono fatto contro il Cagliari e la difesa dei liguri in emergenza.

Pertanto il nostro pronostico è 2 oppure, per alzare la quota, 2+over2,5

Spezia – Sassuolo – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Spezia-Sassuolo, valida per la 2ª giornta del campionato di Serie A con calcio d’inizio alle ore 12:30, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da DAZN.

In streaming sarà possibile vederla, oltre alla piattaforma DAZN, su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del campionato di serie A.