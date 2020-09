Tina Cipollari crisi superata | Nozze sempre più vicine fuori da Uomini e Donne

Le voci si sono rincorse per mesi, ma, finalmente possiamo dirlo con certezza: tra Tina Cipollari e il compagno, Vincenzo Ferrara, la presunta crisi è ormai superata. O, per meglio dire, non c’è mai davvero stata. A rivelare molti dettagli è stato un amico della coppia al settimanale Nuovo.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara stanno insieme da oltre due anni e hanno lottato molto per il loro amore. Tina, infatti, vive e lavora a Roma, dove è spesso impegnata nelle registrazioni di Uomini e Donne. Mentre, Vincenzo è un imprenditore nel campo della ristorazione a Firenze.

Tina Cipollari ha superato la crisi con Vincenzo Ferrara?

La coppia ha viaggiato molto pur di trascorrere ogni momento libero insieme, ma il lockdown li ha inesorabilmente separati per diverso tempo. La vamp opinionista, infatti, ha trascorso la ‘quarantena’ obbligata a Roma, coi figli e, appena ha potuto, è tornata negli studi di Uomini e Donne. Ciò ha comportato un allontanamento obbligato da Vincenzo Ferrara che ha portato molti fan di Tina Cipollari a parlare di una crisi, oggi superata.

A chiarire le cose al settimanale Nuovo è stato un amico della coppia. “Tina vuole fare una bella festa per rendere omaggio a questa seconda possibilità in amore che le ha concesso la vita, quindi preferisce aspettare la fine dell’emergenza. Non vuole rinunciare al sogno delle seconde nozze in grande stile. Che, forse, si faranno in inverno…”. Di conseguenza questa fantomatica crisi tra Tina e Vincenzo non ci sarebbe mai stata.

Matrimonio vicino fuori Uomini e Donne

Il tanto atteso matrimonio sarebbe stato rimandato, per forza di cose, solo per via dell’emergenza sanitaria. Tina, infatti, desidera una festa in grande stile, nonostante siano le sue seconde nozze e non ha intenzione di rinunciare a ciò che vuole. Nel frattempo, l’opinionista di Maria De Filippi è di nuovo molto impegnata nella nuova edizione di Uomini e Donne.

Sarebbe impossibile immaginare il talk show senza la presenza di Tina Cipollari e delle sue furibonde sfuriate contro tronisti, dame e cavalieri. In particolare contro la sua nemica di sempre Gemma Galgani. Le due hanno iniziato questa nuova edizione di Uomini e Donne già sul piede di guerra perchè Gemma si è sottoposta a un lifting che non è andato giù a Tina. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle, puntata dopo puntata.