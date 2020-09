Torino – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Torino – Atalanta è una delle partite della 2° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Torino, sabato 26 settembre 2020 alle ore 15.00. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Torino – Atalanta – Probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore, Giampaolo.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata. Allenatore, Gasperini.

Torino – Atalanta – Pronostico

La partita dovrebbe essere molto equilibrata: il Torino ha già dimostrato discreta solidità contro la Fiorentina anche se i viola hanno fallito molte occasioni da goal. L’Atalanta è al debutto stagionale dopo l’anno scorso terminato ai quarti di finale di Champions League contro il PSG e avendo usufruito del rinvio della prima giornata che sarà recuperata a metà settimana prossima contro la Lazio. Immaginiamo che la squadra di Gasperini non abbia perso il suo potenziale offensivo: puntiamo per questo sull’OVER 2.5.

Torino – Atalanta – Dove vederla in tv e streaming

Torino – Atalanta sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Torino – Atalanta anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.