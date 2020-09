Virginio è Diodato – Il verdetto – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Virginio è Diodato nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Una bella impresa per l’ex concorrente di Amici, che la scorsa settimana ci ha proposto Justin Timberlake. Come se la caverà questa volta?

“Ho un pezzo completamente diverso”, dice in merito a Fai rumore, vincitore dello scorso Festival di Sanremo. “Non vedo l’ora perchè voglio scoprirmi anche in questo senso”, aggiunge. Virginio dovrà mantenere la vittoria ottenuta nella prima puntata: ci riuscirà?

Virginio è Diodato – Il verdetto

Il look forse lascia a desiderare: Virginio propone una versione un po’ più robusta di Diodato. Colpa forse dei lineamenti del viso, visto che dal punto di vista del trucco si è fatto davvero l’impossibile. Ottima invece la voce, molto simile a quella del cantautore originale. Come la penserà la giuria? “Bravo Virginio, so che tu hai una voce un po’ diversa da quella di Diodato”, dice Loretta, “lui ha un’intensità quando canta, passa dal falsetto al soffiato… sei stato bravo perchè sei riuscito a tenerla chiara”. La giudice ha gradito sia l’inizio sia il ritornello, perchè è riuscito a tenere la vocalità più sottile rispetto alla sua. Panariello preferisce invece fare i complimenti al brano, più che al concorrente. E ne approfitta anche per ricordare che rispetto alla serata di debutto, adesso possono avere finalmente il pubblico in studio.

“Questa canzone è un invito ad emozionarsi”, dice Salemme, “sento forse un po’ di disperazione in meno. In Diodato c’è qualcosa di disperato quando dice Fai rumore”. Loretta specifica però che il concorrente ha toppato in questo punto forse perchè ha dovuto trattenere la sua vera voce. “Molto bello il lavoro sulla voce”, dice il giudice speciale, “ma anche quello fisico”. I movimenti infatti sono stati studiati in settimana grazie al lavoro con i coach, sempre molto intenso. Il video dell’esibizione di Virginio sarà disponibile a breve.