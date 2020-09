Acquario, con chi è compatibile in amore?

Da sempre considerato un segno decisamente intrigante ed affascinante, l’Acquario è notoriamente simbolo di un carattere aperto, loquace che tuttavia necessità di qualcuno che sia compatibile. Alcuni segno sono decisamente più adatti ad adempiere questo compito, ecco quali sono:

Leone

Generalmente tra i due una possibile relazione non nasce da subito, ma è opportuna una fase di studio, che può tuttavia diventare altro se entrambe le parti riescono a “tollerarsi”, permettendo così una conoscenza approfondita che può diventare qualcosa di serio.

Gemelli

Decisamente compatibili da subito invece Acquario e Gemelli, due segni decisamente esuberanti che generalmente provano attrazione fisica quasi immediatamente, il che può tramutarsi in una relazione duratura o anche qualcosa di più occasionale.

Bilancia

Discorso non troppo dissimile per la Bilancia che può far scatenare una scintilla immediata, ma questa può tramutarsi presto in una noiosa routine, anche in questo caso è molto più comune che tra i due segni si sviluppi qualcosa di poco duraturo ma di decisamente appagante nell’immediato.

Pesci

Relazione possibile e anche piuttosto appagante tra Acquario e Pesci, ma è opportuno che uno dei due candidati partner assuma da subito il controllo della relazione così da non riscontrare problemi di natura passionale, dato che nessuno dei due segni si fa notare particolarmente per l’intraprendenza in ambito sentimentale.

Sagittario

Decisamente probabile anche una buona alchimia con il Sagittario visto quanto quest’ultimo tende ad assumersi le responsabilità in una relazione: è opportuno che non si esageri con la gelosia, sentimento che può effettivamente nascere fin da subito, ma di contro è assolutamente indispensabile mettere da subito “le cose in chiaro”.