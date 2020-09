Antonio Catalani e Tove Villfor – Il Tango – VIDEO – Ballando 2020

Antonio Catalani e Tove Villfor ritornano nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020, dopo aver registrato parecchie critiche la scorsa settimana. La coppia ha proposto un Moderno che non è piaciuto alla giuria. Il concorrente però si difende: è molto timido, non ha mai ballato, era emozionatissimo.

“Quando dipingo mi trasporto, ma è diverso. Sono da solo. Dovrei trovare l’Antonio bambino che si diverte ascoltando la musica”, dice nella clip settimanale. Le prove affrontate in questi giorni gli hanno permesso di superare questo grande scoglio? Scopriamo il verdetto dei giudici e il video dell’esibizione.

Antonio Catalani e Tove Villfor – Il verdetto per il Tango

Antonio Cataani e Tove Villfor ci propongono un Tango con in sottofondo Sere Nere di Tiziano Ferro. Una scelta più che azzardata da parte della coppia, che dimostra però di voler puntare in alto. Il pittore però forse non è ancora troppo per fare un salto del genere e la giuria potrebbe scagliarsi ancora di più contro di lui. “Non capisco”, dice subito la Smith, “già meglio la scorsa settimana. Aveva più passione nella clip quando spalmava la vernice. Non vedo la passione. Mi dispiace di doverlo dire”. Secondo Selvaggia il distacco potrebbe essere legato alla mancanza di feeling fra concorrente e maestra. “Difendetevi, perchè altrimenti così diventate invisibili”, sottolinea. Antonio però non sa come risponderle e crede che sia meglio accettare le critiche.

“Antonio fa una fatica immensa a stare qui, mi sono messo in gioco”, dice ancora il pittore. Stuzzicato dalla Lucarelli, il concorrente riesce a rispondere per le rime. Crede però che sia una cosa un po’ forzata. Canino crede che sarebbe meglio mettere in campo la rabbia. “Quando dipingi, credo che tu ci metta l’anima, fai come se facessi un quadro”, suggerisce. “Si è avvertita la freddezza”, dice anche Zazzaroni. I voti: 4 (Ivan), 4 (Canino), 2 (Smith), 5 (Lucarelli), 1 (Mariotto), per un totale di 16 punti. Tra poco sarà disponibile il video dell’esibizione di Antonio Catalani e Tove Villfor.