Arrivano i prof – Trama, trailer e cast del film

Arrivano i prof è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 26 settembre 2020. La pellicola risale a due anni fa e vede alla regia Ivan Silvestrini. Si tratta inoltre dell’adattamento del film francese Les Profs, ispirato ad un fumetto del Paese.

La trama di Arrivano i prof ruota attorno ad un Liceo statale che rischia di chiudere a causa degli scarsi risultati degli allievi. Fra le curiosità invece va sottolineato che la colonna sonora è realizzata da Rocco Hunt. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Arrivano i prof – La trama

Il Liceo Alessandro Manzoni rischia di chiudere i battenti: solo il 12% degli alunni è riuscito ad ottenere il diploma o la promozione e per questo è stato giudicato il peggiore d’Italia. Il Preside però vuole fare qualcosa per evitare la chiusura imminente e si lascia convincere da un’idea del Provveditore: assumere sette insegnanti, i peggiori del Bel Paese, per far sì che la percentuale di successi subisca un’impennata. Diversi mesi dopo, il Preside scopre però che l’assunzione dei docenti fa parte di un piano del Provveditore, che intende assicurarsi la chiusura della scuola. La trama di Arrivano i prof ci rivelano che questa volta saranno gli studenti ad aiutare il Preside, scegliendo di rubare le prove d’esame per riuscire a superare il test.

Arrivano i prof – Il cast

Il cast di Arrivano i prof prevede la presenza di diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Claudio Bisio interpreterà infatti il professor Locuratolo, mentre Lino Guanciale presterà il volto al professor Cioncoloni. Al loro fianco troviamo Maurizio Nichetti nei panni del docente Fanfulla e Maria Di Biase in quelli della professoressa Melis. Sono presenti inoltre i seguenti artisti: Shalana Santana (Amina Venturi); AAlessio Sakara (Davide Golia); Pietro Ragusa (Eliseo Maurizi); Christian Ginepro (Fabbri); Giusy Buscemi (De Maria); Carmen Di Marzo (Carli); Andrea Pennacchi (Preside); Francesco Procopio (Provveditore Montini); Rocco Hunt (Luca Pagliarulo); Irene Vetere (Camilla Brandolini); Riccardo Maria Manera (Andrea); Haroun Fall (Simone) e Veronica Bitto (Claudia).