Barbara Bouchet e Stefano Oradei – Slowfox – Video – Ballando 2020

Barbara Bouchet e Stefano Oradei sono i terzi ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Nel primo appuntamento li abbiamo visti alle prese con un Charleston. Scopriamo grazie alla clip che l’attrice è entrata in grande ansia durante la scorsa settimana. Ha paura di non farcela e ha vissuto emozioni mai provate nemmeno in occasione delle prime a teatro.

“Non mi hanno mai criticato per come sono fatta, pure per i film che ho fatto”, dice Barbara Bouchet. L’artista infatti non è abituata a fare i conti con i verdetti, ma si dichiara soddisfatta della performance precedente. “Vorrei almeno un voto, non così”, dice a proposito dello 0 di Mariotto. La giuria cambierà idea sulla coppia?

Barbara Bouchet e Stefano Oradei – Il verdetto per lo Slowfox

L’esibizione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei è sulle note di New York New York di Frank Sinatra. La coppia appare felice e affiatata, lei bellissima come sempre con quel’abito pomposo e bianchissimo. Propongono uno Slowfox degno di nota, anche se saranno i giudici a dover esprimere un verdetto positivo oppure no. “Mi è molto piaciuta e soprattutto la vedo Barbie reginetta della festa”, dice subito Canino. Il giudice ha notato un grande passo in avanti da parte della concorrente, più rilassata rispetto alla scorsa settimana. “Un’eleganza da grande signora”, aggiunge la Smith, “molto più sicura. Continua ad andare avanti così”. La giudice però anticipa che rimarrà bassa con i voti.

Complimenti anche da parte di Matano e della Bruzzone: quest’ultima rivela di aver incontrato la concorrente nel dietro le quinte e di averla vista preoccupata. “Stasera aveva la grazia e la leggerezza della Germania”, dice Mariotto provocando qualche risata. I voti: 6 (Zazzaroni), 6 (Canino), 3 (Smith), 6 (Lucarelli), 2 (Mariotto), per un totale di 23 punti. Tra poco potrai rivedere il video dello Slowfox di Barbara Bouchet e Stefano Oradei.