Calciomercato – Affari e trattative 26 settembre – Juve su Correa – Conte sogna ancora Kantè – Skriniar verso gli Spurs

Il calciomercato vivrà anche oggi una giornata importante per gli affari e le trattative in corso e l’Inter continua a voler essere protagonista della scena.

Il sogno di Conte è sempre Kantè

N’Golo Kantè continua a essere il sogno di Antonio Conte per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri ci proveranno ancora negli ultimi 10 giorni di mercato ma per provare ad arrivare al francese del Chelsea servono almeno 50 milioni di euro e per questo motivo dovranno prima partire alcuni giocatori. Ecco perché servirebbe l’addio anche di almeno uno tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen.

Skriniar vicino al Tottenham

Milan Skriniar si sta avvicinando a grandi passi verso la Premier League e più precisamente verso il Tottenham di Mourinho, questo sta spingendo l’Inter a cercare un sostituto ed i nomi più caldi al momento sono quelli di Chris Smalling del Manchester United (ex Roma) e la new entry Ozan Kabak dello Schalke 04. Proprio le quotazioni di quest’ultimo sarebbero in ascesa: nonostante la valutazione iniziale di ben 40 milioni di euro, il club tedesco vive infatti un momento complicato dal punto di vista finanziario e potrebbe quindi decidere di sacrificare sul mercato uno dei suoi gioielli.

La Juve si lancia su Correa

La Juventus piomba su Joaquin Correa. L’attaccante argentino della Lazio è un nome gradito ad Andrea Pirlo, una trattativa che i bianconeri stanno portando avanti da tempo sottotraccia. El Tucu piace alla Juve per le sue qualità e per la sua duttilità tattica. Di mezzo, ovviamente, il club biancoceleste che secondo quanto arriva dalla Capitale sta cercando di fare muro. Perché la Lazio considera Correa un gioiello importante della propria rosa, perché il classe ’94 è stato determinante anche nell’ultima stagione. La Juve però c’è: da Torino è in uscita Douglas Costa e a quel punto i campioni d’Italia punterebbero con forza Correa, provando a intavolare una trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. L’obiettivo, dopo l’arrivo di Alvaro Morata, è completare il reparto avanzato di Pirlo con un giocatore che possa garantirgli ulteriori variabili tattiche.

Gli affari ufficiali di ieri

La Sampdoria ha acquistato in prestito con diritto di riscatto Antonio Candreva dall’Inter.

Eddie Salcedo ritorna di nuovo al Verona dall’Inter in prestito, gli stessi nerazzurri hanno girato alla Spal Sebastiano Esposito.

Kevin Bonifazi è un nuovo calciatore dell’Udinese, arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal fino al 30 giugno 2021.

Il Crotone ha annunciato l’arrivo in prestito dall’Atalanta del laterale Arkadiusz Reca.

Lo Spezia ha rinnovato il contratto del tecnico Vincenzo Italiano, fino al 30/06/2022.