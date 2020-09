Classifica e oroscopo domenica 27 settembre 2020: l’Acquario ha l’argento vivo addosso, il Toro bisbetico

Ecco l’oroscopo di domenica 27 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana sta per concludersi. Quali segni saranno baciati dalla fortuna questa domenica? Chi, invece, dovrà fare i conti con ostacoli e tensioni? L’Ariete e la Vergine ritroveranno un po’ di tranquillità, mentre per il Toro e lo Scorpione servirà molta prudenza in famiglia. I Pesci, il Cancro e i Gemelli dovrebbero dedicarsi all’amore. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica stai recuperando energia, a poco a poco. Purtroppo, però per risolvere tutti i problemi pratici che ti assillano da tempo dovrai aspettare la fine del 2020. Tieni duro!

Toro

Due stelle. Si prospetta una domenica molto agitata. Se ci saranno contrattempi o ritardi imprevisti, dovrai munirti di tutta la pazienza che avrai, altrimenti rischierai di esplodere e ti prendertela con chiunque ti capiti a tiro.

Gemelli

Cinque stelle. Sarà una giornata molto piacevole. Non ti mancherà la vitalità e nemmeno la voglia di trascorrere del tempo con le persone che ami. Se nei giorni scorsi ci sono state incomprensioni con il partner, sfrutta le prossime ore per chiarirle!

Cancro

Tre stelle. Per questa giornata, sgombra la mente dalla preoccupazioni legate al lavoro e a denaro e concediti una domenica di relax, in compagnia del partner e dei tuoi cari. Ricaricare le batteri è importante per affrontare una nuova settimana di lavoro.

Leone

Due stelle. Come indica l’oroscopo di domenica ti sentirai sfibrato e insofferente. L’ideale sarebbe trascorrere la giornata in compagnia in totale relax e in compagnia dei tuoi cari, senza tanti seccatori trai piedi.

Vergine

Quattro stelle. Finalmente potrai recuperare più energia e tranquillità, dopo una settimana che ha messo a dura prova i tuoi nervi. Riposati, ricarica le pile, perché la prossima settimana ti vedrà molto assorbito sul lavoro.

Bilancia

Tre stelle. Anche se nelle prossime ore ritroverai un po’ di ottimismo in più, il lavoro e l’amore continuano a rappresentare una fonte di grandi preoccupazioni. Servirà ancora un po’ di pazienza, prima di riuscire a trovare più stabilità.

Scorpione

Due stelle. Dovrai usare la massima cautela per non esplodere in famiglia. Ti converrà armarti di molta pazienza e di buonsenso, per evitare di cadere nella trappola delle provocazioni. Fai passare questa domenica senza discussioni.

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di domenica avrai energia e voglia di fare! Sarà la giornata ideale per una bella gita fuori porta, magari in mezzo alla natura, proprio come piace a te.

Capricorno

Quattro stelle. Stai vivendo in maniera molto più tranquilla rispetto ai mesi precedenti. Finalmente il lavoro si è rimesso in gioco e molto presto busseranno alla tua porta delle opportunità ghiotte.

Acquario

Cinque stelle. Nelle prossime ore accoglierai la Luna nel tuo segno: ti fornirà una bella razione di energia e di vitalità. Avrai così tanta voglia di fare che rischierai di strafare, di eccedere. Darsi da fare va bene, ma prova a non esagerare!

Pesci

Tre stelle. Sarà una buona giornata per chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso in amore. Le stelle ti incoraggiano a prendere il toro per le corna e non trascinare delle incomprensioni al mese prossimo, perché potrebbe essere troppo tardi!