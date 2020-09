Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Moderno – VIDEO – Ballando 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono i secondi ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Nel primo appuntamento, sono riusciti a conquistare il favore di Mariotto per via della famosa lingua. “Dopo tanto tempo che non ero sotto i riflettori, mi sento vivo”, dice il pugile.

Scardina sta lavorando duro e segue la sua strategia per tutto: non mollare mai. “Non so perchè deve dimostrare”, dice la maestra. Il pugile infatti si è mostrato instancabile. Non si è fermato nemmeno quando lei gli ha chiesto di fare una pausa. Nella clip della settimana, Daniele rivela di aver iniziato fin da piccolo a tirare fuori la grinta e allenarsi.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Il verdetto per il Moderno

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina ci propongono un Moderno. Dopo una breve presentazione in cui il pugile si mostra prima di un incontro, i due si esibiscono sulle note di Un senso di Vasco Rossi. L’intesa fra i due è perfetta ancora una volta, e il concorrente dimostra di non avere nulla da invidiare ad un professionista. La giuria sarà d’accordo? “Questa settimana voglio dire che già l’altra hai messo ko tutti i ragazzi più giovani perchè hanno la possibilità di fare qualcosa di più che non ho visto”, dice la Smith, “sollevamenti stupendi perchè c’è la muscolatura e la tecnica. Però la cosa che mi piace di te è che hai il coraggio di mostrarti, perchè tanti uomini vengono qui con la paura di perdere la loro mascolinità”.

D’accordo anche Canino, che vede nel pugile un grande coraggio. “Ti fidi ciecamente di lei e questo fa sì che tu vada avanti tanto”, aggiunge. “Premetto che non mi piace il genere”, dice Ivan, “però mi è piaciuto come ti sei speso. All’inizio non mi ha fatto sparire, poi ti sei scaldato”. Convinta anche Selvaggia, anche se non intende togliere del tutto il punto interrogativo. Mariotto invece lo ha trovato un po’ goffo, al comando della maestra. I voti: 7 (Ivan), 6 (Canino), 6 (Smith), 7 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 31 punti. Tra poco potrai rivedere il video di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.