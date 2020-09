Davide Donadei è da qualche settimana ufficialmente un tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi infatti, gli ha dato la possibilità di farsi conoscere per quello che è, abbattendo i pregiudizi che si possono creare su di lui a causa del cognome della sua famiglia.

Ha un carattere davvero particolare, molto determinato e deciso riguardo ciò che vuole, si è lasciato scappare una frase in dialetto che non è ben vista da nessuno, visto il suo significato. Così è nata una polemica intorno le sue parole e il suo modo di comportarsi.

Davide Donadei offende in dialetto una corteggiatrice

In una puntata di questa settimana, il tronista in questione sembrerebbe non dare così tanto peso a ciò che dice, soprattutto verso le altre persone. Pensando di non essere sentito, ha pensato bene di affermare una frase davvero triste verso una corteggiatrice che stava lasciando lo studio, ma sfortunatamente per lui il pubblico è stato molto attento tant’è che hanno reso noto a tutti la dinamica.

Ad inizio programma sono scese diverse ragazze per il famoso “appuntamento al buio”. Ovviamente, i tronisti sono solo due, Davide e Gianluca quindi, per forza di cose, non tutte hanno avuto la possibilità di poter uscire con loro. O comunque c’è chi li ha conosciuti e poi è stata mandata a casa poiché non c’era magari un certo feeling, fa parte del gioco. Quello che non fa parte del gioco è l’atteggiamento di Davide nei confronti delle medesime ragazze aggiungendo anche la sua frase infelice.

Polemica fuori Uomini e Donne per il tronista

Durante la puntata la conduttrice Maria ha chiesto ai tronisti in questione se volessero eliminare alcune corteggiatrici presente nello studio. Dal suo canto Davide ha subito risposto senza dubbi e in un modo molto particolare, quasi freddo, che avrebbe eliminato una fila intera di ragazze. L’ultima della fila ha alzato la mano, probabilmente per fare chiarezza tant’è che Maria De Filippi ha chiesto anche all’altro tronista, Gianluca se volesse eliminare anche lei.

Quando ha risposto di sì, Davide molto probabilmente pensando di avere il microfono spento se ne esce con questa frase in dialetto leccese:” Ane a casa e butta lu sangu” che significa “Vai a casa e butta il sangue”. Un modo per dire di andare a quel paese non molto bello. Ora il pubblico è diviso in due: c’è chi vede soltanto un’affermazione ironica e chi pensa che questo sia davvero offensivo e che non dovrebbero passare certe cose in televisione. Voi cosa ne pensate?