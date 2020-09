DIRETTA Inter-Fiorentina – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Tra poco scenderanno in campo Inter-Fiorentina per la seconda giornata di campionato della Serie A e sarà il primo esame per i nerazzurri di Conte, che hanno saltato l’esordio per aver terminato la stagione in ritardo rispetto alle altre squadre.

Inter-Fiorentina: le scelte dei due allenatori

Conte punterà in attacco sul consueto tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez. In mediana Barella farà coppia con Gagliardini, mentre dovrebbe essere titolare sulla trequarti Eriksen, visto che l’ultimo arrivato Vidal non è ancora al meglio della condizione e dovrebbe partire dalla panchina. Ma occhio anche allo scalpitante Sensi, mentre ha meno chance Brozovic. Sulle fasce Hakimi a destra e Perisic (favorito su Young) sulla corsia mancina. In difesa, davanti ad Handanovic, De Vrij è out: D’Ambrosio dovrebbe spuntarla su Skriniar per completare il reparto con Bastoni e Kolarov.

Modulo speculare per Iachini, che in difesa, davanti a Dragowski, proporrà la linea a tre titolare con Milenkovic, Ceccherini e Caceres (capitan Pezzella è convocato ma non ancora al meglio). A centrocampo Amrabat giocherà da perno centrale, mentre Duncan e Castrovilli saranno le mezzali: panchina in vista dunque per Bonaventura. Sulle due corsie a destra sarà nuovamente sacrificato a tutta fascia Federico Chiesa, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In attacco l’esperto Ribery farà coppia con il guizzante Kouamé. Dalla panchina Cutrone e Vlahovic, ancora non convocato Pulgar reduce dal Coronavirus.

Inter-Fiorentina: Formazioni Ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Inter-Fiorentina: Risultato LIVE

