DIRETTA Sampdoria Benevento – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Sampdoria e Benevento si sfidano tra poco allo Stadio Ferraris di Marassi in Genova per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i giallorossi che hanno usufruito del rinvio della prima giornata concesso alle squadre provenienti dalla Serie B, che hanno terminato in ritardo il campionato. La Sampdoria ha bisogno di mostrare la versione migliore di sé dopo la brutta prova all’esordio in casa della Juventus.

Sampdoria Benevento – Le scelte degli allenatori

Nella Sampdoria a ranghi completi di questo inizio stagione fioccano i ballottaggi. In difesa Yoshida e Tonelli si giocano il posto accanto a Colley, mentre al centro del campo sono Thorsby e Vieira a battagliare per fare coppia con Ekdal. C’è curiosità di capire se Ranieri se la sentirà di dare qualche minuto – quasi impossibile che giochi dal 1′ – al nuovo arrivato Candreva. Potrebbe tornare in campo Gastòn Ramirez, sempre al centro però di voci di mercato. Davanti dovrebbe rivedersi il tandem Bonazzoli-Quagliarella.

Il Benevento parte senza tre dei protagonisti della promozione, tutti fermi per infortunio infatti Viola, Tello e Kragl. Subito dentro, però, tutti gli acquisti del mercato portato avanti fino ad ora dal ds Foggia: Glik, Ionita, Caprari e Lapadula partiranno tutti dal fischio d’inizio. Le streghe vogliono impattare bene con la loro seconda stagione in assoluto in Serie A.

Sampdoria Benevento – Formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Lapadula, Caprari.

Sampdoria Benevento – Risultato LIVE

Su giornal.it potrete seguire il risultato live della gara.