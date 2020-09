DIRETTA Torino Atalanta – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Torino e Atalanta si sfidano tra poco allo Stadio Olimpico di Torino per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Debutto assoluto stagionale per i nerazzurri che hanno usufruito del rinvio della prima giornata per aver iniziato in ritardo la preparazione dopo i quarti di finale di Champions contro il PSG della scorsa estate. Torino ancora alla ricerca degli automatismi giusti dopo il cambio in panchina che ha portato Giampaolo alla guida dei granata.

Torino Atalanta – Le scelte degli allenatori

Nel Torino indisponibili Baselli e Rodriguez per infortuni, Giampaolo cercherà il migliore assetto per portare i primi punti in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina del turno scorso. In attacco confermato il trio composto da Zaza, Belotti e Berenguer dietro le punte, mentre in difesa dovrebbe esserci il primo turnover sulle fasce con Murru e Vojvoda pronti a subentrare ad Ansaldi e Izzo.

L’Atalanta deve fare i conti con diversi infortuni: Gollini si è rotto il crociato in estate e resterà fuori molto tempo, Miranchuk è arrivato in riabilitazione da un problema muscolare, Pessina non è disponibile. C’è poi il caso Ilicic, che Gasperini ha definito in via di recupero, ma senza la necessità di forzare: non sarà della partita. Squalificati Djimsiti e Romero, difesa da inventare attorno a Toloi che dovrebbe avere accanto Caldara e Sutalo. Dal centrocampo in su confermata la formazione “delle meraviglie” dello scorso anno.

Torino Atalanta – Formazioni ufficiali

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

Torino Atalanta – Risultato LIVE

Su giornal.it potrete seguire il risultato live della gara.