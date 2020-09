Elisa Isoardi danza da sola – Freestyle – Ballando 2020

Elisa Isoardi danza da sola nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Raimondo Todaro infatti si trova in ospedale e la concorrente dovrà vedersela da sola. Come se la caverà? E soprattutto, la giuria terrà in considerazione della difficoltà? La scorsa settimana ci ha proposto un Tango.

“Certo che non ci si annoia”, dice lei nella clip di presentazione. “Non ho consigli per la Isoardi, mi fido ciecamente di lei”, dice invece il ballerino prima che Elisa Isoardi si esibisca in questo nuovo appuntamento. Scopriamo di seguito il verdetto della giuria e il video della performance.

Elisa Isoardi da sola – Il verdetto per il Freestyle

Scopriamo dalla clip della settimana che Raimondo non ha mai lasciato Elisa Isoardi da sola durante le prove. Spera di rivederla presto e continuerà a sostenerla fino al suo ritorno. Sulle note di E dimmi che non vuoi morire, la concorrente ci propone un Freestyle solitario. Sul grande schermo, Todaro non si perde neanche una mossa e sorride spesso e volentieri. “Sei stata uno spettacolo, mi sono quasi emozionato”, dice. “Mi è piaciuto tantissimo, sei donna a 360°”, dice la Smith, “sinuosa, come usa le mani e i piedi. Nell’insieme veramente bella e coraggiosa. Soltanto che abbiamo qualche problemino tecnico perchè è molto incompleto”. La Presidente però crede che, come accade nelle gare, la sua coppia non coppia non dovrebbe ricevere un voto.

“Hai riempito la scena e non è facile, ma sei stata anche tanto aiutata dalla band”, dice Canino. La canzone scelta infatti ha contribuito a rendere la sua performance ancora più emozionante. “Si è creata una cosa che da sola non si riesce a fare, non eri tesa”, aggiunge. “Tra l’altro oggi sta male pure il tuo ex, non so cosa fai agli uomini”, dice la Lucarelli, “non starei tanto ad analizzare come hai ballato, perchè sei monca di una parte. Quello che dovevi fare l’hai fatto con una tale sicurezza, carisma e sensualità che direi che è andata bene”. Zazzaroni si complimenti per la scelta della danza, che ha dato la possibilità alla concorrente di stare in pista senza il maestro. “Questa figliola è la più italica che abbiamo qua dentro”, dice Mariotto, “vedere lui là che sembrava un lupo mannaro, tutto barbuto, e lei che soffriva su quel letto mi hanno fatto pensare alla lirica, alla Tosca”. I voti: 7 (Zazzaroni), 7 (Canino), 4 (Smith), 6 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 42 punti (comprensivi dei 10 punti del bonus). Tra poco potrai rivedere il video di Elisa Isoardi.