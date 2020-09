Emma Marrone ritorno di fiamma con Nikolai | L’amore trionfa per la cantante

By

La vita sta tornato a sorridere a Emma Marrone, ciò, forse, anche perchè la grintosa cantante pugliese non ha mai smesso di sorridere alla vita. Infatti, durante questa estate ormai conclusa, tra Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen c’è stato un ritorno di fiamma. La coppia, infatti, è stata immortalata insieme durante tutta l’estate.

Ma non si tratta di un nuovo amore appena sbocciato. Tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen è un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che, già la scorsa estate erano stati visti e fotografati insieme più volte. Emma e Nikolai sono stati presentati da alcuni amici comuni e si sono piaciuti subito. Tanto che hanno trascorso insieme tutta la scorsa estate, tra gite in barca nella Costiera Amalfitana e l’isola di Formentera.

Emma Marrone ritorno di fiamma con Nikolai

Nikolai Danielsen è un ex campione di kickboxing che ora fa il modello. A raccontare i dettagli dalla storia con Emma Marrone è il settimanale DiPiù Tv. Dopo la prima estate trascorsa insieme, infatti, sembravano esserci tutte le premesse per una lunga storia d’amore tra Emma e Nikolai. Tuttavia, tra i due c’è stato un brusco allontanamento durante l’inverno.

E ciò è coinciso con la scoperta da parte di Emma Marrone del ritorno della sua malattia. Nei mesi scorsi la cantante si è nuovamente curata, prendendosi una pausa dalla musica, ed è riuscita a sconfiggere il male. Poi è arrivata la Pandemia che ha costretto Emma Marrone a rimanere in casa, come è accaduto a tutti gli Italiani, solo in compagnia della sua musica.

La coppia ha trovato un nuovo equilibrio insieme?

Durante questa estate, tuttavia, l’amore è tornato a bussare alla porta di Emma Marrone e Nikolai Danielsen. La coppia è stata immortalata nuovamente insieme questa estate, sia a Roma, durante una visita al Colosseo. Sia in Costiera Amalfitana, dove tutto era iniziato. Sia Emma, sia Nikolai hanno condiviso sui social momenti teneri delle loro vacanze.

Tuttavia entrambi hanno deciso di vivere il loro amore in modo molto riservato, senza esporsi troppo, memori dell’esperienza della scorsa estate. Cosa riserverà il futuro a questa coppia già così amata? Emma Marrone e Nikolai Danielsen sono solo all’inizio di una lunga storia d’amore? O questo ritorno di fiamma estivo è destinato a spegnersi con l’arrivo dell’inverno, come già accaduto in passato?