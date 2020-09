Gilles Rocca e Lucrezia Lando – La Salsa – VIDEO – Ballando 2020

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono pronti a solcare la pista della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Nonostante il verdetto non proprio positivo dei giudici per la scorsa settimana, il concorrente è sicuro di potersi migliorare e stupire. “Non sono qui per dimostrare a Mariotto”, dice nella clip settimanale.

Gilles Rocca non si sente sconfitto, anche se l’infortunio sul campo da calcio subito anni fa è ritornato a farsi sentire. “Una ferita ancora aperta, sono molto fatalista”, sottolinea, “è stato un insegnamento ad andare avanti e a non cercare di buttarsi giù. La recitazione mi ha aiutato tantissimo in questo”. La giuria cambierà opinione sulla loro coppia? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando – Il verdetto per la Salsa

Despacito è la colonna sonora che fa da cornice alla nuova performance di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La coppia ha scelto una Salsa con cui tenterà di risalire la classifica. Prese, movimenti sensuali e persino un parziale spogliarello da parte del concorrente. Basterà per catturare i favori dei giudici? “Lui sembrava smarrito”, dice Mariotto per l’esibizione della scorsa settimana, “bisogna dire che Lucrezia è meravigliosa, in forma perfetta. Ti hanno dato questo romano che a sua volta in perfetta forma”. Il giudice rivela di aver cambiato parere rispetto allo scorso sabato. “Non ci sarebbe bisogno di togliersi la camicia”, dice invece Canino, “però lui secondo me può fare. Oggi hai fatto tanto, sei stato bravo. Cerca di essere più quello che sei”.

Zazzaroni lo considera addirittura uno dei migliori della serata. “Hai fatto il ballo che la gente balla alla sera e ha provato ballare veramente”, dice. “Molto meglio dell’altra settimana”, aggiunge la Smith, “la semplicità ti dona di più. Mi è piaciuta la coppia, continua così e lasciati andare un pochino e fidati di lei”. I voti: 9 (Zazzaroni), 7 (Canino), 5 (Smith), 7 (Lucarelli), 7 (Mariotto), per un totale di 35 punti. Tra poco potrai rivedere il video dell’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando.