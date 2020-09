Oggi 26 settembre si celebra la Giornata Europea delle Lingue per la valorizzazione di un patrimonio culturale inestimabile. Ciascun idioma ha la sua storia, origini, caratteristiche poi andranno ad identificare un popolo. La scoperta della diversità deve diventare elemento di arricchimento e condivisione.

In una società sempre più multietnica diventa importante capire il senso profondo che identifica un popolo attraverso la sua lingua. Sappiamo bene quanto ad esempio è importante la conoscenza dell’inglese un po’ come lingua passe-partout così da poter essere davvero compresi ovunque si va. E poi l’apprendimento non deve essere tralasciato nei primi anni di vita quando tutto appare decisamente più facilitato. Imparare una nuova lingua vuol dire poi scoprire la storia di quel popolo e sentirsi coinvolto in un percorso davvero affascinante. Abbiamo selezionato per te una serie di frasi da poter condividere con i tuoi amici e mettere in risalto la giornata europea delle lingue.

Giornata europea delle lingue