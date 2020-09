Giovanna Abate lascia tutto | Nuove opportunità dopo Uomini e Donne

Il lungo percorso a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, poi come tronista, ha davvero messo a dura prova Giovanna Abate. Tutti sanno che l’ex tronista non ha trovato l’amore grazie al talk show di Maria De Filippi ed è rimasta molto delusa. Sarà per questo che Giovanna Abate lascia tutto e “parte” in cerca di nuove opportunità di vita, dopo Uomini e Donne?

Forse Giovanna Abate non ha ancora concretamente messo in pratica questo proposito, ma, almeno con la fantasia, lascia perdere tutto e si concentra sul suo futuro. Chi segue l’ex tronista sui social sa quanto Giovanna Abate sia fatalista e, per certi versi scaramantica. Spesso si affida alle massime, in cerca di ispirazione per la sua giornata e le mostra anche ai suoi follower.

Giovanna Abate abbandona tutto?

Poche ore fa, Giovanna Abate ha condiviso una frase che ha sorpreso e anche preoccupato i suoi fan più affezionati. “Quando mi chiedono: ‘Cosa fai domani?’. Io rispondo: ‘Esco e giro il mondo creandomi opportunità.'”. Forse questa frase pescata a caso in un libro ispirerà Giovanna Abate a fare altrettanto? In effetti, dopo il percorso difficile a Uomini e Donne, Giovanna potrebbe avere bisogno di cambiare aria.

Tuttavia, sembra che, nonostante tutto, l’ex tronista di Uomini e Donne stia reagendo al meglio, pur senza bisogno di abbandonare tutto e fuggire via. Giovanna Abate, infatti, è tornata al suo lavoro di sempre e continua a perseguire la sua passione per la moda, dando anche molti consigli ai suoi follower.

Nuovi progetti dopo Uomini e Donne

L’ultimo incontro tra Giovanna Abate e Sammy Hassan c’è stato pochi giorni fa nello studio di Uomini e Donne. In quell’occasione si è scoperto che è stato Sammy a voler chiudere con Giovanna, la quale, invece, avrebbe voluto tentare il tutto per tutto per tenere in piedi la storia. E’ per questo che Giovanna Abate a rimproverato a Sammy Hassan di non aver mai creduto nella loro relazione.

Sammy Hassan, dal canto suo, ha detto chiaramente di non essere stato bene con Giovanna Abate fuori da Uomini e Donne. E lui, essendo anche un padre, non può permettere che il suo cattivo umore a causa di un amore sbagliato lo influenzi nella sua giornata col figlio. Insomma, neppure Maria De Filippi ha potuto fare nulla per far riconciliare Giovanna e Sammy.