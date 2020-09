Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove lui ai tempi fece il tronista. Nel gennaio 2020 infatti, il modello la sceglie al posto di Giovanna Abate, che poi successivamente è salita sul trono rosso.

I due fin da subito sono stati amati dal pubblico a casa mostrando la loro relazione a 360 gradi, ma da un po’ di tempo a questa parte i due sembrerebbero distanti. Così i loro fan hanno chiesto più volte chiarezza, ma la coppia ha sempre smentito, ma questa volta è lo stesso Giulio ad informare tutti della loro rottura.

Giulio Raselli confessa la rottura

La coppia preferita del web, da tempo appariva strana e malinconica così sono arrivate subito le preoccupazioni delle persone che stravedono per loro. I due però hanno sempre affermato di stare bene fino a questi giorni, dove non sono più apparsi insieme in nessuna storia e sembrerebbero essere lontani. Se da una parte Giulia ha preferito mascherare il suo stato, rimanendo in silenzio e mostrando la sua solita vita, dall’altra Giulio non è riuscito a tenere tutto dentro.

La loro storia possiamo dire sia cresciuta con il pubblico intorno, dai tempi di Uomini e Donne fino alla loro uscita in cui si mostravano e rispondevano insieme alle domande dei loro fan. Proprio per questo, lo stesso ex tronista non è riuscito a tenersi per sé ciò che stava accadendo, mostrandosi sincero al 100% sul suo profilo social.

L’ex tronista confessa: “Io e Giulia non stiamo più insieme”

La notizia della loro rottura è arrivata attraverso il suo profilo Instagram, dopo vario tempo in cui giravano troppe voci, lui ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. Così confessa la situazione con delle storie in cui si vede essere davvero malinconico, ma nonostante questo ha voluto parlare con i suoi fan sentendo di fare la cosa giusta.

Racconta: ”Visto che mi sembra assolutamente corretto parlarne con voi, visto che siete il frutto di quello che siamo io e Giulia, non sono una di quelle persone che aspetta per fare la copertina o per mettere in ansia le persone che ci seguono, per creare scoop, ma non perché voglia fare il figo, m perché realmente non sono così. Non voglio andare avanti in questa discussione, però voglio dirvi che in questo momento io e Giulia non stiamo assieme, ci siamo presi una pausa perché cerano troppe divergenze caratteriali, di stile di vita, di modi di pensare e quindi in questo momento è così. Vi chiedo di starci vicini, un bacio”.