La sofferenza dietro il sorriso di Denis Dosio | Il bullismo fuori il GF Vip

Il giovanissimo Denis Dosio è entrato con grinta nella casa del Grande Fratello, con un’energia tale da coinvolgere tutti gli altri compagni. Ma presto tutta questa positività e forza ha lasciato posto alla fragilità di un ragazzo di soli 19 anni.

Da sempre la sua passione è stata quella di creare contenuti che divertissero le persone. Ma nonostante il suo sogno e la sua determinazione, bellissima da vedere negli occhi di un ragazzo che ci crede davvero, sono arrivate anche le critiche, il bullismo e tanta cattiveria.

La sofferenza dietro il sorriso di Denis Dosio

In tanti si sono ricreduti su di lui, visto la sua popolarità data da video che mostravano solo un lato della sua vita, quello positivo e sempre felice. Ma nella casa del Grande Fratello ha saputo svelare chi è davvero Denis Dosio e senza paura ha fatto conoscere una parte di lui, la parte più fragile. Sì, perché il ragazzo sempre sorridente è stato vittima di bullismo nell’arco della sua adolescenza, in quel periodo in cui tutto è accentuato e l’idea di crescere spaventa.

Ulteriormente, la sua unica “colpa” sarebbe stata quella di credere in un sogno nonostante tutto, anche quando tutto sembrava remargli contro. Così durante una giornata si lascia andare, raccontandosi ai suoi compagni e aggiungendo alcuni particolari nel confessionale. Le sue lacrime hanno colpito tutti, sia in Casa sia gli spettatori che si sono sentiti vicini a Denis, visto che ha vissuto sulla sua pelle la cattiveria gratuita di migliaia di persone.

Il bullismo fuori il GF Vip

I suoi video non sono piaciuti a molte persone ma invece di ignorarlo semplicemente, hanno preferito prenderlo di mira. Per colpa dei vari insulti fin troppo personali dall’età dei 14 anni fino 16 non è mai uscito di casa, in tutto questo tempo Denis è dovuto crescere tra lacrime e crolli emotivi. Bullizzato, è cresciuto eliminando insieme a sua madre i commenti cattivi dei leoni da tastiera che si sono permessi di parlare anche della sua famiglia e di minacciarlo più volte.

La cosa che ha più ferito il giovane Dosio è stato vedere sua madre in lacrime mentre leggeva le parole forti di chi non si è mai preoccupato dei sentimenti altrui. Ora però è più forte, ha capito di avere intorno una fan base che davvero lo ama per com’è rendendo fiera di lui la sua mamma, suo unico pensiero. Così dentro la Casa più spiata d’Italia, anche lui ha avuto modo di farsi conoscere nella sua interezza, un ragazzo solare che dietro il sorriso nasconde tante sofferenze.