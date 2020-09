Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Il Paso Doble – VIDEO – Ballando 2020

Lina Sastri e Simone Di Pasquale ritornano a calcare lo studio nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. La concorrente e il maestro hanno affrontato una dura settimana, dopo averci regalato una Samba nel corso della prima puntata. Il ballerino in particolare crede che la sua allieva dovrebbe affrontare tutto con meno ansia e senso di inadeguatezza.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale dovranno alzare l’asticella e riuscire a convincere la giuria. “Devo superare quel blocco che mi fa stare impaurita, terrorizzata”, dice la concorrente nella clip settimanale. Scopriamo di seguito il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale – Il verdetto per il Paso

Lina Sastri e Simone Di Pasquale iniziano la loro performance con un breve estratto di Maruzzella. La canzone li accompagna anche nei minuti successivi alla intro, dove li troviamo in abiti latini e pronti ad offrirci un Paso Doble. “Mi sei piaciuta tantissimo”, dice Ivan, “c’eri dentro, un bel Paso. Hai fatto spettacolo”. D’accordo anche la Smith: la Presidente crede che l’attrice sia riuscita a decollare. “Adesso vedo la tua bravura”, aggiunge, “ho guardato i piedi. Hai un collo del piede che tanti ballerini professionisti ti invidierebbero”.

Mariotto rivela di essere rimasto entusiasta fin dall’annuncio della presenza della Sastri nel programma. “Sei ancora costretta, ancora dentro una macchina”, prosegue, “e questa volta anche lui ha una possibilità di imparare. Insieme avete la possibilità di far tremare quel pavimento”. Il giudice vorrebbe che l’attrice insegnasse al maestro la libertà, una delle sue caratteristiche maggiori. “Bravissimo Simone perchè il Paso è uno dei balli più difficili perchè ci vuole grande intesa”, dice Canino, “mi hai sorpreso. Non pensavo che in una settimana arrivassi a fare questo passo”. I voti: 8 (Ivan), 7 (Canino), 5 (Smith), 6 (Lucarelli), 7 (Mariotto), per un totale di 33 punti. Tra poco potrai rivedere il video di Lina Sastri e Simone Di Pasquale.